Три с половиной сотни классов закрыли на карантин на Южном Урале

В Челябинской области массово отправляют школьников на карантин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», счет классов в южноуральских школах, учащиеся которых перешли на дистанционное обучение, перевалил за 350. Власти это связывают с сезонным всплеском заболеваемости ОРВИ.

По информации министерства образования и науки Челябинской области, на сегодня на карантин закрыты 354 класса в 82 школах.

Правда, челябинцы не припомнят, чтобы эпидемия ОРВИ начиналась в городе в сентябре. Вместе с тем, в последние дни фиксируется достаточно высокое число школьников, у которых выявлен COVID-19. Начиная с 17 сентября ежедневно власти заявляют о 90 и более учащихся с подтвержденным коронавирусом – это около 10% от общего числа ежедневного прироста заболевших.

Челябинск, Виктор Елисеев

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