На борту угольного карьера под Челябинском нашли человеческие кости

В Коркинском районе обнаружили человеческие останки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующую находку обнаружили на борту угольного разреза в районе поселка Роза, расположенного на территории Коркинского района.
«Два черепа, ребра, челюсть и останки конечностей нашли днем в понедельник, на дороге от поселка Роза в сторону второго участка, – цитирует Ура.ру источник в правоохранительных органах. – Фактически это борт разреза «Коркинский».
Возраст и происхождение останков не установлены.
Челябинск, Виктор Елисеев
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