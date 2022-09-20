Магнитогорский «Металлург» стал лидером по распределению доходов КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге распределили доходы, полученные в сезоне 2021/2022 годов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, сегодня, 20 сентября, в Москве состоялся Совет директоров КХЛ, который утвердил распределение выплат по итогам сезона 2021/2022 между клубами Лиги. Всего будет распределено 448,3 миллиона рублей с НДС.

«Практика распределения между клубами доходов, полученных от продажи телевизионных прав, была начата КХЛ в сезоне 2014/2015, – напомнили представители КХЛ. – Всего между клубами по итогам сезона 2021/2022 распределено 448,3 миллиона рублей, что является третьей по общей сумме выплатой за восемь лет. Базой формирования выплат являются доходы от продажи ТВ и беттинг-прав (240,8 миллиона рублей), а также целевое финансирование детско-юношеских российских клубов КХЛ (207,5 миллиона рублей)".

Порядок распределения между клубами доходов от ТВ и коммерческих прав по сравнению с сезоном 2020/2021 остался без изменений. Наибольший вес при распределении имеют принципы участия в чемпионате (30%, они распределяются поровну между всеми клубами) и принцип телеспроса (40%). Остальные 30% выплачиваются по спортивному принципу: 15% участникам плей-офф, 7,5% победителю плей-офф, 4,5% участникам чемпионата, 3% финалисту Кубка Гагарина.

Наибольшую сумму вознаграждения по итогам чемпионата получит магнитогорский «Металлург» (29,2 миллиона рублей), где 17,7 миллиона рублей получены без учета финансирования детского спорта.

Обладатель Кубка Гагарина ЦСКА получит 26,2 миллиона рублей, при этом армейцы отказались от целевого финансирования детско-юношеского спорта (ДЮС), а потому оказались лишь на втором месте при распределении доходов Лиги.

Челябинский «Трактор» занял шестое место, получив 21,2 миллиона рублей (из них 9,6 миллиона рублей – помимо финансирования ДЮС).

Челябинск, Виктор Елисеев

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