Жительницу Челябинска задержали за кражу школьного рюкзака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, об исчезновении ранца в полицию сообщил отец ученицы одной из школ, расположенной на северо-западе Челябинска.

По словам мужчины, 10-летняя девочка задержалась после уроков во дворе школы, чтобы погулять с одноклассниками. Рюкзак оставила на крыльце учебного заведения. Когда она собралась домой, его на месте не оказалось.

Через некоторое время отцу школьницы позвонила неизвестная женщина и сообщила, что нашла ранец в соседнем от школы квартале. Забрав рюкзак, девочка обнаружила пропажу смарт-часов и пенала.

При помощи приложения для отслеживания смарт-часов, установленного у родителей, полицейские выяснили местонахождение украденных вещей, а чуть позже задержали 22-летнюю девушку. Похищенные часы и пенал находились при ней.

В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Она уже дала признательные показания.

А пенал-то зачем? Челябинка украла рюкзак младшеклассницы

Челябинск, Сентябрь 20 (Новый День, Виктор Елисеев) – Жительницу Челябинска задержали за кражу школьного рюкзака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, об исчезновении ранца в полицию сообщил отец ученицы одной из школ, расположенной на северо-западе Челябинска.

По словам мужчины, 10-летняя девочка задержалась после уроков во дворе школы, чтобы погулять с одноклассниками. Рюкзак оставила на крыльце учебного заведения. Когда она собралась домой, его на месте не оказалось.

Через некоторое время отцу школьницы позвонила неизвестная женщина и сообщила, что нашла ранец в соседнем от школы квартале. Забрав рюкзак, девочка обнаружила пропажу смарт-часов и пенала.

При помощи приложения для отслеживания смарт-часов, установленного у родителей, полицейские выяснили местонахождение украденных вещей, а чуть позже задержали 22-летнюю девушку. Похищенные часы и пенал находились при ней.

В отношении горожанки возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Она уже дала признательные показания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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