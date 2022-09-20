Оператор связи в Челябинской области заплатит больше 100 тысяч рублей за смс-ку

Мобильного оператора в Челябинской области оштрафовали за непрошенное смс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство оштрафовало ПАО «ВымпелКом» за незаконное направление смс-рекламы абоненту.

В антимонопольную службу обратился житель региона, сообщив, что получил смс-сообщение с рекламой фирмы, оказывающей услуги по предоставлению в аренду ячеек и сейфов.

Оказалось, что коммерсанты заключили с ПАО «ВымпелКом» договор на рассылку смс-рекламы посредством сервиса Билайн.Продвижение. Согласно документу, мобильный оператор обеспечивает компании возможность направления сообщений абонентам, давшим согласие на получение рекламы. При этом ответственным за наличие предварительного согласия абонентов на получение рекламных материалов также является «ВымпелКом».

Но в ответ на запрос Челябинского УФАС России представители оператора смогли лишь сказать, что договор, содержащий согласие абонента, утерян.

«Таким образом, ПАО «ВымпелКом» не подтвердило наличие соглашения. Челябинское УФАС России признало оператора нарушившим закон о рекламе», – заявили в антимонопольном ведомстве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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