Жители России все больше пьют, но меньше курят

Жители России стали больше пить: за год потребление алкоголя выросло на 21%. К такому выводу пришли эксперты РИА Рейтинг, анализируя официальные данные Росстата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по итогам 2021 года продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя в среднем по России составили 9,1 литра. В течение предыдущих 3 лет этот показатель колебался в пределах 7,4 – 7,6 литра.

Сокращение продаж в пересчете на чистый спирт было отмечено всего в 4 субъектах РФ против 20-ти годом ранее.

В текущем году тенденция к росту потребления сохраняется: за первые восемь месяцев продано на 8,4% больше алкогольных напитков, чем за аналогичный прошлогодний период. . Наиболее резкий рост – плюс 66,6% – показал сегмент слабоалкогольных напитков, в которых доля этилового спирта не превышает 9%, и ликерных вин – почти в 2,3 раза.

При этом эксперты отмечают, что официальная статистика не дает реальную картину, так как не учитывает нелегальный алкоголь. А ведь более 200 тысяч населенных пунктов вообще не имеют магазинов с правом продавать легальный алкоголь, но люди там далеко не трезвенники.

Зато в борьбе с курением наметилась положительная тенденция. Согласно данным выборочного исследования состояния здоровья населения, проведенного Росстатом в 2021 году, 17,8% россиян курит каждый день и 2,5% – периодически. То есть, к курящим можно отнести 20,3% населения страны. По итогам 2020 года табачные изделия потребляли 21,5% жителей России.

В основном, курят люди в возрасте от 35 до 54 лет. При этом 63% мужчин и 90% женщин полностью отказались от курения или вообще никогда не употребляли табак. Объемы продаж табачных изделий по итогам 2021 года снизились в 48 регионах страны.

Москва, Игорь Юров

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