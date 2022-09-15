В России резко подскочили продажи алкогольных напитков

В России выросли продажи алкоголя. С начала года россияне купили 140 млн декалитров спиртного, без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Об этом со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования сообщает «Интерфакс».

За первые восемь месяцев текущего года в РФ было продано на 8,4% больше алкогольных напитков, чем за аналогичный период годом ранее. Наиболее резкий рост – плюс 66,6% – показал сегмент слабоалкогольных напитков, в которых доля этилового спирта не превышает 9%, и ликерных вин – почти в 2,3 раза.

Продажи спиртных напитков крепостью более девяти градусов выросли на 8,4%, до 72,35 миллионов декалитров. Из них потребление водки поднялось на 7,1%, до 49,4 декалитра, коньяка – на 3,9%, до 7,76 миллиона, шампанских и игристых вин – на 8%, до 11,1 миллиона декалитров.

Как ранее писал «Новый День», Минздрав РФ подготовил концепцию сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года. В рамках этой программы планируется снизить количество выпитого в пересчете на чистый спирт до 7,7 литров в год на человека, что на 15% ниже показателей 2019-2021 годов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»