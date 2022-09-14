Концепция-2030: Минздрав запланировал снизить потребление алкоголя в России

Минздрав РФ подготовил концепцию сокращения потребления алкоголя в стране на период до 2030 года. В рамках этой программы планируется снизить количество выпитого в пересчете на чистый спирт до 7,7 литров в год на человека, что на 15% ниже показателей 2019-2021 годов. Об этом говорится в проекте документа, который цитирует «Интерфакс».

Как отмечается, число смертей, обусловленных алкоголем, планируется снизить почти на треть – до 23,3 человек на 100 тысяч населения с 32,5 на 100 тыс. населения в 2021 году (по данным Росстата).

Согласно расчетам РАНХиГС, в 2018 году число смертей, связанных с алкоголем, в России составило 196 тысяч человек (11% смертей), из них среди мужчин 146 тысяч (16,3% смертей) и 50 тысяч – среди женщин (5,5 % смертей).

Смертность от алкогольных отравлений с 2008 по 2021 годы снизилась более чем на 62%. Вместе с тем, в период распространения COVID-19 тренд к снижению потребления алкоголя остановился на уровне 2019 года (9,1 литра). По данным Росстата, с 2019 по 2020 годы розничные продажи алкоголя на человека выросли с 6,03 до 6,18 литра этанола (2,4%).

Москва, Светлана Антонова

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