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Среда, 21 сентября 2022, 12:07 мск

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Число южноуральцев, рассчитывающих найти работу, снизилось

Соискатели Южного Урала стали ниже оценивать свои шансы на успешное трудоустройство.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области вновь выросло число тех, кто не слишком надеется найти работу. Об этом свидетельствует опрос Службы исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, о том, как представители разных регионов и профессий оценивают свои шансы на успешное трудоустройство в ближайшие три месяца. По доле уверенных в своих силах соискателей Южный Урал занял 6 место в стране.

64% соискателей из Челябинской области в целом уверены, что в ближайшее время смогут найти работу (по России – 60%). Интересно, что по сравнению со вторым кварталом текущего года доля таких респондентов сократилась на 4,2%, вплотную приблизившись к данным января-марта 2022 года.

Еще 32% респондентов Южного Урала испытывают неуверенность относительно того, получится ли найти новую работу в ближайшем будущем – по доле таких соискателей регион занял 43 место в стране (по России в целом таких – 35%). За квартал доля неуверенных в своих шансах на трудоустройство жителей региона выросла на 4,2%.

Уверенность в том, что в скором времени удастся найти работу, чаще всего испытывают представители профессиональных сфер «Туризм, гостиницы, рестораны» (72%), «Продажи, обслуживание клиентов» (68%), а также «Маркетинг, реклама, PR» и «Розничная торговля» (по 65%). И наоборот – неуверенные в своих шансах соискатели чаще всего встречаются в сферах «Страхование» (50%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (44%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (40%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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© 2022, РИА «Новый День»

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