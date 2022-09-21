Самолет из Челябинска в Москву задерживается почти на восемь часов

Вылет рейса из Челябинска в Москву откладывается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пассажиры авиарейса, который должен был вылететь из Челябинска в Москву сегодня утром, все еще ждут посадки.

Согласно онлайн-табло на сайте челябинского аэропорта, самолет должен был отправиться в рейс сегодня, 21 сентября, в 6:30. В настоящий момент время вылета перенесено на 14:10.

Причиной переноса стала задержка самолета в Москве. По данным табло аэропорта Домодедово, рейс вместо 1:15 вылетел сегодня в 9:19.

Причины задержки рейса пока не раскрываются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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