Директор мирового лидера производства заменителей мяса откусил оппоненту нос

В США исполнительный директор компании – производителя альтернативного «мяса» мог откусить нос футбольному фанату.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполнительного директора Beyond Meat Дуга Рэмси задержали в Арканзасе после футбольного матча в колледже. Об этом сообщает CNBC.

53-летний топ-менеджер компании, считающейся одним из лидеров в производстве заменителей мяса из растительных компонентов в мире, обвиняют в угрозе убийством и нанесении побоев.

Инцидент произошел в минувшие выходные в гараже у стадиона имени Дональда У. Рейнольдса «Разорбэк» в Фейетвилле после футбольного матча с участием команды Университета Арканзаса. Здесь один из руководителей компании-переработчика набросился на водителя одного из автомобилей.

«Рэмси якобы пробил заднее лобовое стекло Subaru после того, как оно соприкоснулось с передней шиной автомобиля Рэмси. Затем владелец Subaru вышел из своей машины, и Рэмси якобы начал бить его кулаками и укусил за нос, «разорвав плоть на кончике носа», согласно отчету. Жертва и свидетель также утверждали, что Рэмси сказал владельцу Subaru, что убьет его», – пишет CNBC.

Дуг Рэмси стал главным операционным директором Beyond Meat в декабре прошлого года, когда компания разочаровала инвесторов проблемами с продажами и долгосрочными перспективами роста. В 2022 году лидер производства заменителей мяса упала акции компании подешевел с 13,4 миллиарда долларов (три года назад) до 1,09 миллиарда долларов.

До того, как перейти в Beyond Meat, Рэмси 30 лет проработал в Tyson Foods, курируя птицеводческий бизнес и McDonald's.

Челябинск, Виктор Елисеев

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