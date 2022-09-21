Уникальный минарет соборной мечети в Миассе получил «защитный» статус

Минарет соборной мечети в Миассе признан объектом культурного значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о включении архитектурного памятника в государственный реестр объектов культурного наследия сообщили в госкомитете охраны ОКН Челябинской области.

Здание, расположенное по адресу улица Первомайская, 10, является единственным на Южном Урале исламским храмовым комплексом, сохранившимся с начала ХХ века. Саму мечеть начали строить в 1891 году, она была деревянной. Каменный минарет возвели в начале ХХ века, тогда он был одним из двух самых высоких зданий в Миассе.

«Основание минарета сложено из гранитного бута, а стены и архитектурно-декоративные детали – из красного глиняного кирпича, – рассказали в госкомитете охраны культурного наследия. – Минарет состоит из трех частей: нижний ярус-пьедестал, граненый ствол, верхний ярус-«корона» с опоясывающим балконом, над которым поднимается высокий шпиль с полумесяцем. Исторический купол имел шлемовидную форму и был золочен, как и шпиль. В настоящее время купол имеет металлическую фальцевую кровлю».

В декабре прошлого года здание включили в список выявленных объектов культурного наследия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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