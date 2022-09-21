Троллейбусы в центре Челябинска на сутки изменят маршрут следования

Движение на Свердловском проспекте в Челябинске временно ограничат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с аварийным ремонтом теплотрассы завтра, 22 сентября, с 9:00 будет ограничено движение транспорта по Свердловскому проспекту в районе дома №28 по направлению к центру.

На время работ два троллейбусных маршрута изменят схему движения.

Троллейбусы №7 и №12 с 9:30 четверга, 22 сентября, до 06:00, пятницы, 23 сентября, будут следовать по маршруту:

№7: ЧМК – Комсомольский пр. – ул. Молодогвардейцев – ул. Бр. Кашириных – ул. Труда – ДС «Юность» – АМЗ, обратно через ДС «Юность» – Алое поле – ул. Энгельса;

№12: ул. Молдавская – Комсомольский пр. – ул. Молодогвардейцев – ул. Бр. Кашириных – ул. Труда – ДС «Юность» – АМЗ, обратно через ДС «Юность» – Алое поле – ул. Энгельса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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