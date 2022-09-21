Два десятка челябинцев задержали во время несанкционированной акции по поводу мобилизации

Полиция задержала в центре Челябинска два десятка человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 21 сентября, около 19:00 горожане, в основном, молодые люди, стали собираться на площади Ярославского. Ранее о проведении акции по поводу мобилизации сообщила одна из оппозиционных организаций.

Поначалу все проходило в виде несогласованных друг с другом прогулок. Но к кучковавшимся возле памятника Михаилу Глинке достаточно быстро подтянулась полиция, предложившая собравшимся разойтись.

Около 19:15 начались первые задержания, ближе к 19:30 участники несанкционированной акции стали выкрикивать лозунги. К этому времени к площади Ярославского подтянулись еще несколько полицейских автомобилей, и задержания активизировались.

Полиция действовала предельно корректно. Как правило, задержанным просто предлагали пройти в спецавто, что те и делали. Остальным полицейские просто предлагали разойтись.

Ориентировочно на площади Ярославского собралось порядка полусотни человек разного возраста. Все ли они пришли для участия в акции, неизвестно. Задержано было порядка 20-25 человек, причем, по словам полицейских, среди них были и просто нетрезвые горожане. По предварительной информации, их доставили в отделы полиции Советского, Центрального и Калининского районов.

К 20:00 у памятника остались около 20 человек. Через четверть часа почти все разошлись.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»