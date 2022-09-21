«Трактор» начинает гостевую серию с поражения

Челябинский «Трактор» уступил в гостях «Торпедо» из Нижнего Новгорода – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде встречи челябинцам удалось навязать хозяевам борьбу.

На 6-й минуте матча нападающий «Торпедо» Максим Летунов открыл счет – 1:0. Но к концу игрового отрезка, несмотря на два удаления, «черно-белые» смогли сравнять счет. Антон Бурдасов попытался перевести шайбу на пятак, но защитник нижегородцев сумел подставить клюшку, скинув шайбу за ворота. Там ее подхватил Теэму Пулккинен, технично отдав пас на пятачок Сергею Калинину, который не оставил шансов вратарю «Торпедо» – 1:1.

Но во втором периоде хозяева показали совсем другую игру. «Торпедовцы» полностью завладели инициативой. В итоге на 26-й минуте встречи Данил Веряев вновь вывел хозяев вперед, а на 29-й минуте Кенни Агостино увеличил отрыв – 3:1.

Спустя семь минут «Трактор» вернул интригу. На 36-й минуте хозяева остались в меньшинстве, и челябинцы почти сразу смогли реализовать численное преимущество. Антон Бурдасов отдал пас на пятак Никите Тертышному, его бросок отразил голкипер хозяев, но на добивание успел Владимир Ткачев – 2:3. Однако на 39-й минуте встречи Алексей Кручинин вновь восстановил отрыв хозяев – 4:2, и при этом счете команды отправились на перерыв.

В третьем периоде «черно-белые» возобновили попытки переломить ход событий. В середине игрового отрезка им это отчасти удалось: Альберт Яруллин с подачи Максима Шабанова сокращает отставание до минимума – 3:4. За 1 минуту 43 секунды до финальной сирены Илья Проскуряков покинул створ ворот «Трактора», уступив место шестому полевому игроку. Но перевести игру в овертайм челябинцам не удалось – 3:4, «черно-белые» начинают гостевую серию с поражения.

23 сентября южноуральский клуб играют в Нижнекамске с местным «Нефтехимиком». Напомним, 16 сентября клубы встречались в Челябинске. Тогда «Трактор» выиграл со счетом 4:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

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