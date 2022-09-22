В пригороде Челябинска заявили о начале отопительного сезона

Власти Копейска заявили о готовности включить отопление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, сегодня, 22 сентября, вступило в силу распоряжение о начале отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель главы по жилищно-коммунальным вопросам Игорь Фролов.

«Подготовка к отопительному сезону проведена своевременно и в полном объеме. Подача тепла начнется, когда закончится бабье лето и температура понизится до нормативных значений, то есть не будет превышать +8 градусов по Цельсию в течение трех суток», – заявили в городской администрации.

В школах, детских садах и больницах батареи заработают на несколько дней раньше, чем в жилом секторе. На полное подключение всего города потребуется от трех до семи дней.

Челябинск, Виктор Елисеев

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