В центре Челябинска на полдня закроют движение автотранспорта

Движение по двум магистралям в центре Челябинска закроют с утра пятницы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 23 сентября, в 14:30 на центральной сцене в парке имени Юрия Гагарина состоится митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку инициативы о проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Подготовка мероприятия потребует ограничительных мероприятий, предупредили в городской администрации.

В связи с этим 23 сентября с 06:00 и до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта на следующих участках:

по улице Коммуны от улицы Энгельса до 2-го Институтского переулка;

по улице Энтузиастов от улицы Коммуны до проспекта Ленина.

Кроме того, на это же время будет ограничен въезд на парковки у памятника Игорю Курчатову и во 2-ом Институтском переулке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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