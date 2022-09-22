Общественники требуют у прокуратуры проверить школу-долгострой в Копейске

Общественники потребовали разобраться со строительством школы, в которой никак не могут начаться занятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, в поселке микрорайоне, расположенном на территории Копейска, в очередной раз сорваны сроки сдачи в эксплуатацию школы-долгостроя: 1 сентября 2022 года учебное заведение на тысячу мест снова не открыло двери учащимся, вопреки обещаниям подрядчика и регионального министерства строительства и инфраструктуры.

Обещания от подрядчика и заказчика о скором открытии долгожданной школы жители Копейска слушают четвертый год. Проблема касается сотен учащихся, ведь согласно проекту, новое образовательное учреждение рассчитано на тысячу учеников. Столь внушительная вместимость должна частично решить проблему нехватки учебных мест в городском округе и заодно разгрузить старую школу, где дети вынуждены учиться в три смены.

Дефицит образовательных организаций Копейска, по данным регионального правительства, составляет 3 тысячи 129 мест, напоминают общественники. При этом численность населения растет, строятся новые микрорайоны. В итоге число детей, испытывающих потребность в новой школе, исчисляется тысячами. Это школьники из поселков Тугайкуль, Горняк, РМЗ, в том числе дети переселенцев из поселка Роза.

Сейчас они учатся в разных учебных заведениях: 785 человек посещают старую школу в поселке РМЗ, которая рассчитана всего на 450 детей. Еще 130 школьников учатся не по месту жительства и вынуждены добираться до мест учебы автобусами, поскольку их школы находятся за пределами микрорайона. Все они должны были быть переведены в новое учреждение. Но изначально, с момента выбора подрядной организации, к проекту стали возникать вопросы.

По данным официального сайта Госзакупок, контракт на возведение школы №16 в микрорайоне Тугайкуль заключен 22 октября 2019 года с компанией ООО «Строймеханизация» на сумму порядка 734,5 миллиона рублей. К дорожной деятельности фирмы у южноуральцев и ранее возникало множество претензий. Как выяснилось, возведение социальных объектов «Строймеханизации» также дается не без труда. К новому учебному году 2020-го объект не был сдан в эксплуатацию. Дату завершения строительно-монтажных работ перенесли на сентябрь 2021 года.

К 1 сентября 2021-го открытие вновь не состоялось. Зато объект существенно подорожал. Через пять дней было заключено дополнительное соглашение об изменении стоимости контракта. Теперь она составляет 1 миллиард 30,3 миллиона рублей, что заказчик обосновал несоответствием проектной документации.

В апреле 2022 года, когда стало очевидно, что подрядчик явно не успеет к очередному Дню знаний, родители потребовали объяснений. В компании задержку объяснили «непростым проектом», заявив, что территория для строительства оказалась болотистой, «рядом – каскад технических водоемов, откуда круглогодично поступает вода».

«У экспертов Народного фронта возникает вопрос: почему для подрядчика и для заказчика факт болотистой местности стал сюрпризом? По мнению общественников, это неправдоподобная версия, поскольку минстрой совершенно точно был в курсе проблем на данной территории. Как минимум, министерство было проинформировано ранними обращениями о проблемах микрорайона Тугайкуль, поселков Горняк, Кадровик, в том числе и подтоплениях микрорайона Тугайкуль канализационными стоками», – отмечают общественники.

К августу 2022 года, по словам родителей, учреждение так не было укомплектовано персоналом, не передано муниципалитету, в нем отсутствовало необходимое для учебного процесса оборудование. Заказчик эту информацию опровергал, однако опасения родителей в итоге подтвердились – школа не открыла двери 1 сентября, как было обещано.

«Поскольку заказчик не комментирует вопрос применения штрафных или иных санкций к подрядчику, а также, судя по неоднократному переносу сроков, не может обеспечить надлежащий контроль, и вместе с исполнителем, гарантировать сдачу объекта в качественном состоянии к определенной дате (следовательно, не достигнута цель обеспечить сотни несовершеннолетних качественным и доступным образованием, как того требует закон), мы подключили к истории правоохранительные органы, – заявил представитель общественников. – Отдельное внимание следует уделить тому факту, что согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, работы подрядчика оплачены. Это, очевидно, преждевременно, ведь сдача объекта и, соответственно, приемка с учетом требований качества и безопасности, предъявляемых к общеобразовательным учреждениям, не проведены».

Челябинские активисты обратились в прокуратуру с просьбой о проверке ситуации на предмет эффективности трат бюджетных средств. Также общественники потребовали от заказчика (министерства строительства и инфраструктуры) обозначить четкие сроки сдачи объекта и определить персонально ответственных за него, в том числе за его дальнейшую эксплуатацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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