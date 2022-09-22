В южноуральском лесу парень заживо сгорел в вездеходе

В Челябинской области заживо сгорел 18-летний парень.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 20 сентября в Катав-Ивановском районе.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Челябинской области, 18-летний южноуралец отправился в лес за грибами на самодельном вездеходе, который позаимствовал у родственников. В двух километрах от села Верх-Катавка транспортное средство опрокинулось и загорелось.

Юноша получил ожоги 100% поверхности тела и дыхательных путей. Когда к месту аварии прибыла скорая помощь, парень был еще жив. В больнице он скончался.

По факту ДТП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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