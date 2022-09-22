Жительница Челябинской области донесла в полицию на таксиста, с которым расплатилась телефоном

Жительницу Челябинской области обвинили в ложном доносе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жительницу Чесменского района сгубила жадность.

Как рассказали в полиции, женщина воспользовалась услугой такси. Правда, когда поездка окончилась, оказалось, что денег на оплату у нее нет. Расплатиться она обещала позже, а в качестве залога оставила свой мобильник.

Правда, потом платить передумала. Вместо этого пошла в полицию и заявила, что телефон у нее украли. В полиции заявление приняли, предупредив об уголовной ответственности за дачу ложных показаний.

Все выяснилось в ходе следственных действий. Как пишет Агентство чрезвычайных новостей, оказалось, что таксист не только подвез женщину, но и вернулся через какое-то время, чтобы отдать телефон.

Теперь в отношении жадной чесменки возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного доноса.

Челябинск, Виктор Елисеев

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