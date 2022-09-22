Из южноуральских депутатов Госдумы и ЗСЧО в армии служил каждый седьмой

Из 9 депутатов Госдумы, представляющих интересы Челябинской области, служба в армии отмечена в биографии только двух. Это Олег Голиков и Олег Колесников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Голиков отслужил 2 года в батальоне охраны военно-воздушной Академии имени Гагарина. У Колесникова упоминание о службе в вооруженных силах весьма любопытно: «В 1987 году был призван на армейскую службу, имеет звание «лейтенант запаса». Не совсем понятно, как после срочно службы можно получить такое звание – обычно его присваивают выпускникам военных кафедр.

В любом случае, и Голикову, и Колесникову в текущем году исполнилось по 54 года и мобилизации первой очереди они не подлежат.

У остальных, включая инициатора поправок о мобилизации Дмитрия Вяткина, считающего уход на фонт самым легким решением проблема, в биографиях службы в армии нет. И мобилизации они тоже не подлежат.

В Законодательном собрании Челябинской области 54 депутата – мужчины. Армейская служба отмечена только у 7, но 5 из них уже не проходят по возрасту. Шанс мобилизоваться есть только у Дмитрия Пырсикова (если дойдет до 2 волны) и у спикера Александра Лазарева (3 очередь). При этом Лазарев работает в ЗСЧО на постоянной основе и, следовательно, мобилизации опять же не подлежит.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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