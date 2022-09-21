Челябинский депутат заявил, что ему легче было бы уйти на фронт, чем заседать в Госдуме

Депутат Госдумы от Челябинской области Дмитрий Вяткин объяснил, почему он и его коллеги не могут немедленно уйти на фронт: на них возложена особая миссия.

Как уже сообщал «Новый День», в России объявлена частичная мобилизация: призвать в ряды вооруженных сил планируется 300 тысяч резервистов – имеющих боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

Депутат Вяткин, являющийся соавторов поправок о введении в уголовный кодекс понятий «мобилизация» и «военное положение», принятых накануне Госдумой, буквально позавидовал тем, кого призовут:

«Иной раз кажется, что, наверное, в чем-то уйти от решения вот здесь проблем и написать заявление, уйти на фронт – это, наверное, самое легкое решение, – заявил он на сегодняшнем заседании Госдумы. – Но за нами, за каждым из нас, за всеми нашими партиями стоят граждане. Которые живут, казалось бы, обычной мирной жизнью. Мы смотрим – как будто бы две реальности: одна фронтовая, одна мирная – праздники, фейерверки над каждым городом. Все увеселительные заседания полны людей. И, тем не менее, на нас лежит обязанность и ответственность за то, чтобы донести важность и критичность сегодняшней ситуации до каждого, с кем мы можем поговорить, до кого мы можем дотянуться».

Вяткина поддержал вице-спикер Госдумы Петр Толстой, заявивший, что «если будет нужно Родине», то депутаты готовы «встать в строй», но пока это невозможно: «Другой вопрос, что сейчас мы занимаемся той работой, которую без нас, наверное, вряд ли кто-то сделает»,– утверждает господин Толстой. На уточняющий вопрос о готовности «встать в строй» он ответил: «Мы все и так в нем находимся», пишет «Коммерсант».

Отметим, что все депутаты Госдумы работают в нижней палате парламента на постоянной основе и, согласно российскому законодательству, мобилизации не подлежат.

Москва, Игорь Юров

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