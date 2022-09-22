Большинство россиян стали больше тратить, но не отказались от привычных товаров

Две трети жителей России стали больше тратить на покупку продуктов и товаров повседневного спроса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», большинство россиян считают, что санкции не смогли повлиять на ассортимент товаров повседневного спроса, а некоторые из них даже отметили его улучшение. Об этом сообщает телеграм-канал FMCG Report со ссылкой на данные банка «Открытие».

Так, 53% участников опроса, проведенного банком, заявили, что не заметили изменения набора привычных товаров. Еще 6% считают, что ассортимент FMCG (товаров повседневного спроса) даже улучшился. Еще 40% отметили ухудшение ситуации на полках магазинов.

При этом равное число респондентов (по 42%) ожидают как ухудшения ситуации, так и сохранения ассортимента благодаря параллельному импорту и импортозамещению. Еще 16% считают, что эти процессы могут даже расширить их возможности выбора.

В целом, текущее положение вещей участники опроса оценивают вполне реалистично. Так, две трети россиян признали, что их расходы на продукты выросли. 38% заявили, что стали тратить на это значительно больше, еще 28% – незначительно. Четверть сохранили свои траты на прежнем уровне, а 6% отметили даже их снижение.

На непродовольственные товары столько же, как и раньше, тратят 29% участников опроса. Значительно выросли расходы у 37% потребителей, незначительно – у 27%, а 7% удается на этом даже экономить.

Столь же равны позиции и при оценке эффекта санкций на жизнь россиян. 45% уверены, что он будет негативным, 44% респондентов не считают, что они как-то повлияют на их жизнь. 11% рассчитывают, что благодаря ограничениям качество жизни улучшится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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