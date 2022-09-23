В Челябинской области зафиксировали падение металлургического производства

Южноуральские металлурги сократили производство значительного числа продуктов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, производство большинства видов промышленной продукции в регионе за 6 месяцев текущего года показало рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Вместе с тем, падение демонстрирует большая часть ассортимента металлургов – ведущей отрасли Южного Урала.

Наибольший рост объемов демонстрируют производства мяса и субпродуктов домашней птицы (+36,7%), легированной стали (+21,8%), стальных труб для нефте- и газопроводов (+14,1%), мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины и др. (+8,1%), одежды: комплекты, костюмы, куртки и др. (+6,6%). Также вырос выпуск строительных блоков, автотранспорта, кирпича и молока.

Сокращение объемов показало производство нелигированной стали (-14,4%), готового проката (-12,9%), зеркального и передельного чугуна (-12,4%), хлебобулочных изделий (-2,8%), электроэнергии (-2,0%). Кроме того, незначительное падение отмечено у обувщиков и производителей цемента.

Челябинск, Виктор Елисеев

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