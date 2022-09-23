Суд обязал власти Троицкого района отремонтировать ветхую школу

Прокуратура настаивает на капитальном ремонте Родниковской школы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Троицкого района провело проверку исполнения законодательства об образовании в деятельности МБОУ «Родниковская СОШ».

В ходе нее было установлено, что в пользовании образовательного учреждения на праве оперативного управления находится здание школы. В июне прошлого года директор организации подписал приказ о прекращении эксплуатации этого здания. «По результатам обследования техническое состояние несущих строительных конструкций здания школы оценивается как ограниченно-работоспособное и аварийное, наличие дефектов и повреждений требует проведение капитального ремонта здания», – отметили представители прокуратуры.

По результатам проведенной проверки прокурором района в суд направлено исковое заявление о возложении на МБОУ «Родниковская СОШ» обязанности в срок до 1 сентября 2024 года провести капитальный ремонт здания школы. Суд иск удовлетворил.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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