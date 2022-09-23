Попытка заработать удаленно стоила южноуральцу почти 200 тысяч

Житель Озерска лишился почти 200 тысяч рублей, пытаясь заработать деньги удаленно.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть полиции Озерска обратился 39-летний житель поселка Новогорный.

Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная женщина, представилась работником кредитной организации и предложила удаленную работу по продвижению услуг банка. По условиям трудоустройства, объяснила она, будущему сотруднику необходимо было установить специальное приложение и оформить кредитную карту – якобы для поднятия рейтинга организации.

Ничего не заподозрив, южноуралец выполнил условия, после чего ему на телефон стали поступать сообщения, содержащие коды подтверждения операций о списании средств со счета. По телефону его убедили, что это безопасная процедура и переведенная сумма будет возвращена. А для поднятия рейтинга организации помимо кредитной карты необходимо оформить еще и кредит, что тот и сделал, подав заявку в банк на 100 тысяч рублей. Эту сумму также списали, как только она поступила на счет. Только после этого мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию. Общая сумма ущерба составила более 195 тысяч рублей.

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО Озерск возбуждено уголовное дело по признакам кражи.

Полицейские призывают южноуральцев не терять бдительности, разговаривая с незнакомцами, не переводить деньги на так называемые «безопасные» счета, не сообщать реквизиты своих банковских карт и пароли к ним третьим лицам, не переходить по подозрительным ссылкам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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