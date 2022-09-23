Объем интернет-торговли в России вырос в полтора раза. В лидерах – ювелирка и зоотовары

Электронная торговля в России продолжает наращивать обороты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», объем интернет-торговли в России в 2022 году может вырасти почти на 40%, превысив 5 триллионов рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на данные АКИТ.

Так, за семь месяцев, прошедшие с начала года, продажи на электронных площадках выросли до 2,7 триллиона рублей, увеличившись на 42%.

95,8% от общей суммы (или 2,6 триллиона рублей) приходится на внутренний рынок. Доля трансграничного рынка снизилась с начала года с 13% до 4,2%.

Электронная торговля провожает укреплять позиции в общем обороте розничной торговли, составив по итогам семи месяцев 11,2% против 8,4% годом ранее.

«Самый заметный рост – от 3,3 до 4,5 раза ежемесячно – за семь месяцев наблюдался в категории «ювелирные изделия и часы», – пишут авторы канала. – Большой рост продемонстрировали также категории «садовая техника и инструменты» – более, чем в три раза, и «зоомагазины» – более, чем в два раза».

Впрочем, пока столь феноменальный рост не сказывается на списке топ-5 популярных товаров в интернет-торговле:

цифровая и бытовая техника – 591,5 миллиарда рублей (22,1%),

мебель и товары для дома – 485,7 миллиарда рублей (18,1%),

одежда и обувь – 376 миллиарда рублей (14%),

продукты питания – 353,5 миллиарда рублей (13,2%),

красота и здоровье – 201 миллиарда рублей (7,5%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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