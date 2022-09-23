«Трактор» расторг контракт с Эмилем Гариповым

Челябинский «Трактор» расторг контракт с вратарем Эмилем Гариповым.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», контракт с голкипером расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

«Контракт с Эмилем Гариповым расторгнут сегодня по обоюдному соглашению сторон, он продолжит карьеру в другом клубе КХЛ, – рассказал в пятницу, 23 сентября, генеральный директор клуба Иван Савин. – В силу определенных причин Эмилю не удалось до конца реализовать свой потенциал в Челябинске. Хочется поблагодарить его за время, проведенное в «Тракторе», за вклад в бронзовые медали прошлого сезона, а также пожелать удачи в дальнейшей карьере».

Спортивную карьеру Гарипов начинал в системе казанского «Ак Барса». Сначала играл в молодежном составе и фарм-клубе, а с сезона 2011/2012 года выступал за основную команду. Здесь же провел и свой лучший сезон, став в 2018 году обладателем Кубка Гагарина.

Однако в 2019 году он покидает клуб из Казани. Дальнейшая карьера голкипера не заладилась. Примерно по сезону он отыграл в омском «Авангарде» и московском «Динамо», в 2021 году перешел в «Трактор», но из-за ковида пропустил большую часть прошедшего чемпионата, успев отыграть в 14 встречах при коэффициенте надежности 2.78 и проценте отраженных бросков 91.1.⠀

Во время провального для челябинцев старта сезона 2022/23 Гарипов сыграл за «черно-белых» два неполных матча, пропустив в них 6 шайб.

На этой неделе «Трактор» выставил голкипера на драфт отказов. Произошло это сразу после прибытия в Челябинск канадского голкипера Эндрю Хэммонда, с которым клуб заключил годовой контракт. Известно, что Эмиль Гарипов продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике».

Челябинск, Виктор Елисеев

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