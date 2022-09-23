В пригороде Челябинска жители снова остались без воды

Жители Копейска массово жалуются на проблемы с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сложности с водоснабжением копейчане испытывают уже четвертый день. Об этом они рассказали в социальных сетях.

Все началось во вторник, 20 сентября, когда МУП КСВВ отключил водоснабжение в связи с плановым ремонтом. Согласно объявлению, размещенному в группе предприятия в социальных сетях, большая часть Копейска должна была провести без воды с 8:00 до 23:00.

Однако некоторые горожане обнаружили заветную влагу в кранах лишь под утро следующего дня. Впрочем, 21 сентября горожане на отсутствие воды не жаловались. Хотя определенное снижение давления в трубах периодически наблюдалось.

Проблема возобновилась в четверг, 22 сентября, когда уже в середине дня многие жители Копейска заметили ощутимое падение давления в системе. Лишь к вечеру ситуацию прокомментировали в МУП КСВВ.

«В связи с плановым отключением воды 20 сентября 2022 года с целью проведения ремонтных работ на водоводе Д-800 произошло завоздушивание системы водоснабжения. В настоящее время силами МУП КСВВ проводятся мероприятия по нормализации давления воды в системе водоснабжения, данные работы могут продлиться от 3 до 5 дней», – сообщили представители компании в социальных сетях.

Вечером 22 сентября часть копейчан пожаловались сначала на существенное падение давления в трубах, а потом – и вовсе на отключение воды: на верхние этажи (в поселках это, как правило, четвертые-пятые этажи домов) она просто-напросто перестала подниматься. Сегодня, 23 сентября, с середины дня водоснабжение жителей верхних этажей также отсутствует.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»