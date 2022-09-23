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Пятница, 23 сентября 2022, 21:37 мск

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«Дело не в качестве»: в поликлинике уральского городка работает единственный педиатр

Жители Сима два года пытаются добиться нормального лечения для своих детей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще два года назад жители города Сим из Ашинского района пожаловались на проблемы с медицинским обслуживанием одному из депутатов Государственной думы от партии «Единая Россия». Парламентарий обещал разобраться и даже организовал опрос на своей странице по поводу качества медицинской помощи.

Но на этом все и закончилось, рассказывают южноуральцы спустя два года. И вряд ли ситуацию в местной медицине можно считать улучшенной. «Внимание, город Сим! – рассказала жительница города в паблике «Текслер, помоги!". – Сейчас сижу в детской поликлинике. Время 14:00. Педиатр один на город. Численность населения больше 10 тысяч человек. Передо мной еще 40 человек + груднички и с температурой без очереди. Алексей Текслер, Минздрав России, не вызывайте, пожалуйста, для ответа ваш блокнот, для записи сигнала, для улучшения первичного звена или еще что-либо этого формата. Этот способ не нужен. Проблему нужно решать здесь и сейчас!"

За два года с момента жалобы и обещаний парламентария ситуация не изменилась, сетуют жители Ашинского района. И опрос о качестве медицинского обслуживания результатов не принес. «Хочу заметить, что качество медобслуживания тут не причем. Врачей в принципе нет, чтоб мы могли оценить качество», – возмущаются жители Сима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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