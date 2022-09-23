«Трактор» записывает на свой счет победу в гостях

Челябинский «Трактор» обыграл в Нижнекамске «Нефтехимик» – 5:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинские хоккеисты, неделю назад всухую обыгравшие татарстанцев на своем поле, и сегодня чувствовали себя хозяевами, хотя встреча и проходила на площадке нижнекамцев.

В начале четвертой минуты встречи гости открыли счет: Антон Бурдасов, один из полезнейших игроков челябинцев в этом сезоне, по-хозяйски распорядился шайбой, полученной от Алексея Бывальцева. Десять минут спустя Теэму Пулккинен с подачи Кирилла Капустина увеличил отставание «черно-белых» – 2:0.

В середине второго периода форвард хозяев Андрей Чивилев сокращает отставание – 1:2. Но две минуты спустя уже Кирилл Капустин, получив пас от Владимира Ткачева, вновь уводит «Трактор» в отрыв – 3:1. А еще через четыре с половиной минуты Владимир Ткачев забивает четвертую шайбу – 4:1, гости впереди.

В начале третьего игрового отрезка «Нефтехимику», благодаря Михаилу Сидорову, удается вновь сократить отрыв – 2:4. Но дальнейшие попытки хозяев сократить отставание результата не принесли.

Более того, на 53-й минуте встречи Никита Тертышный увеличивает отрыв «черно-белых» – 5:2. До конца матча нижнекамцам удается лишь сократить отставание – 3:5. Но шайба, заброшенная за 3 секунды до финальной сирены, уже ничего не решает.

5:3 – редкая пока победа челябинского клуба.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»