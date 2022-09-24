Шестая победа подряд. «Металлург» сделал «Куньлунь»

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» – 4:0.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч команды начали не торопясь, и в первом периоде болельщики не увидели забитых шайб.
Зато во втором игровом отрезке хоккеисты разыгрались. На 27-й минуте встречи нападающий хозяев Никита Коростелев с подачи Дениса Зернова открывает счет – 1:0. Семь минут спустя Андрей Чибисов замыкает розыгрыш Коди Керрана и Брендана Лайпсика, реализовав большинство, – 2:0.
Через пять минут у многих болельщиков наступило дежа-вю: снова в большинстве «Магнитка», снова задействована связка Чибисов-Керран-Лайпсик, и Андрей Чибисов забивает третью шайбу в ворота «Куньлуня».
Точку в разгроме китайского клуба поставил Егор Яковлев, на исходе 49-й минуты вколотивший в ворота гостей четвертую шайбу – 4:0, шестая подряд победа магнитогорского клуба.
26 сентября «Металлург» принимает у себя минское «Динамо».
Челябинск, Виктор Елисеев
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