Шестая победа подряд. «Металлург» сделал «Куньлунь»

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл пекинский «Куньлунь Ред Стар» – 4:0.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч команды начали не торопясь, и в первом периоде болельщики не увидели забитых шайб.

Зато во втором игровом отрезке хоккеисты разыгрались. На 27-й минуте встречи нападающий хозяев Никита Коростелев с подачи Дениса Зернова открывает счет – 1:0. Семь минут спустя Андрей Чибисов замыкает розыгрыш Коди Керрана и Брендана Лайпсика, реализовав большинство, – 2:0.

Через пять минут у многих болельщиков наступило дежа-вю: снова в большинстве «Магнитка», снова задействована связка Чибисов-Керран-Лайпсик, и Андрей Чибисов забивает третью шайбу в ворота «Куньлуня».

Точку в разгроме китайского клуба поставил Егор Яковлев, на исходе 49-й минуты вколотивший в ворота гостей четвертую шайбу – 4:0, шестая подряд победа магнитогорского клуба.

26 сентября «Металлург» принимает у себя минское «Динамо».

Челябинск, Виктор Елисеев

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