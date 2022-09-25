«Трактор» не смог одолеть «Ак Барс» в гостевом поединке

Челябинский «Трактор» в Казани потерпел поражение от «Ак Барса» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч начался атакой челябинцев. Но открыли счет хозяева: на второй минуте встречи Даниил Тарасов отдал передачу из-за ворот «Трактора» в центр, первым к шайбе успел Илья Сафонов, но ему бросить помешали, зато подоспевший Кирилл Панюков угодил точно под перекладину – 1:0, «Ак Барс» открывает счет. Это оказалась единственная шайба, заброшенная в первом периоде.

Не увидели болельщики голов и в первой половине второго игрового отрезка. Зато оживились на четвертом десятке минут. На 33-й минуте встречи капитан «черно-белых» Сергей Капустин скинул из-за ворот на синюю линию, откуда Артем Блажиевский послал шайбу в верхний угол ворот казанцев – 1:1. На 37-й минуте уже Антон Бурдасов отдает пас на синюю линию, и Сергей Телегин резким броском поражает верхний угол ворот хозяев – 2:1, и на перерыв команды уходят при минимальном преимуществе челябинцев.

Третий период начался атаками казанцев. К тому же «Трактор» остался в меньшинстве. На 43-й минуте Станислав Галиев скинул шайбу на синюю линию, где ее подхватил Вячеслав Войнов, мощным броском отправив в ворота гостей – 2:2. За этим последовали еще два удаления у челябинцев. Чем и воспользовались хозяева. На 47-й минуте Александр Радулов отдал пас Станиславу Галиеву, и тот с правого края отправил шайбу в дальний угол – 3:2, и уже казацы выходят вперед.

Остаток матча прошел в обоюдных атаках. На 59-й минуте гости заменили голкипера на шестого полевого игрока, но счет уже так и не изменился – 3:2 в пользу «Ак Барса», очередное поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

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