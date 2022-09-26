Двое детей выпали из окна квартиры в Троицке

Брат с сестрой выпали из открытого окна на третьем этаже в Троицке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на минувшей неделе в поселке ГРЭС на территории Троицка. Об этом южноуральцы сообщили в социальных сетях.

«Дети из окна на ГРЭСе выпали. Мама была дома, но почему-то не уследила», – рассказали горожане в паблике «Подслушано Троицк».

В правоохранительных органах эту информацию подтверждают. Известно, что пострадали мальчик восьми лет и его сестра, на год младше. Квартира, из которой они упали, располагалась на третьем этаже. В настоящее время оба они госпитализированы.

По факту ЧП начата доследственная проверка.

Челябинск, Виктор Елисеев

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