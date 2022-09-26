В Челябинске наступает сезон «засолки» улиц

В Челябинске готовятся «солить» улицы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни в городе ожидаются минусовые температуры. Например, грядущей ночью прогнозируется не выше нуля. В связи с этим мэр Наталья Котова поручила подготовить дорожные реагенты и обрабатывать ими улицы по мере необходимости.

Напомним, согласно распоряжению той же Котовой, применять соль можно в случае гололедных явлений на опасных участках дорог и перекрестках, включенных в утвержденный перечень. Но дорожники активно «солят» улицы при любом переходе через ноль и в гораздо больших масштабах, чем это предусмотрено.

При этом, размягченную реагентами ледяную крошку вовремя не убирают, поэтому дороги превращаются в грязную ядовитую жижу, которую машины и люди разносят по всему городу. Через некоторое время эта жижа снова замерзает, делая дороги хуже и опаснее, чем до обработки.

Челябинск, Павел Зварзин

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