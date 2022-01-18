«Сколько можно издеваться над людьми?» Челябинцы требуют от Текслера перестать солить дороги

Житель Челябинска обратился к губернатору Алексею Текслеру с требованием перестать сыпать соль на дороги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «солить» дороги для борьбы с гололедом в России начали еще в XIX веке. Так, «Московский вестник» в 1868 году писал: «Применяемая соль влияет на копыта лошадей, надо что-то решать».

Песко-соляную смесь использовали на дорогах весь советский период. Не везде, конечно. Например, в Верхнем Уфалее никогда не сыпали соль: там в изобилии были отходы никелевого производства (в буквальном смысле – целая гора), и с гололедом боролись ( и продолжают бороться) с помощью этого шлака.

В 1992 году от песко-соляной смеси отказалась Москва, перейдя на более современные реагенты. Регионы продолжали обрабатывать дороги по старинке до зимы 2010 года.

Челябинск «продержался» до весны 2011 года: в мае глава администрации Сергей Давыдов заявил, песко-соляная смесь губительна для газонов, поэтому больше ее использовать не будут.

«Специалисты рассматривают несколько вариантов, – сообщил тогда Давыдов. – Разрабатывают состав, который не будет оставаться на дорогах. Сейчас после зимы пыль, как в деревне, а новый раствор даже не нужно будет собирать».

Со следующей зимы дороги областного центра начали обрабатывать реагентом «Геодор». Автомобилистам это не понравилось: на дорогах грязно и скользко, жаловались они, а машины приходится мыть чаще, чем раньше. Плюс ко всему, газоны вдоль дорог на следующий год погибли, и одной из версий было действие нового реагента.

Тем не менее, «Геодор» использовали еще одну зиму, а сенью 2013-го у мэрии не хватило денег на этот реагент, и дороги начали посыпать технической солью. Тут взвыли не только автомобилисты – чистюли: эта соль разъедала обувь, увеличивала скорость коррозии металла, вызывала тяжелые аллергические реакции у людей, а также кожные заболевания у животных.

В 2017 году реагент снова заменили, и ко всем выше перечисленным «прелестям» добавилась еще одна – жуткая жидкая грязь.

Дорожники, похоже, никак не могли забыть обещание Давыдова, что «раствор даже не надо будет собирать», и просто засыпали дороги реагентом, не утруждаясь собирать разрыхленный снег, который постепенно превращался в грязную жижу. Машины растаскивали ее по всему городу, а пешеходы – по тротуарам, присутственным местам и собственным домам. Так, зима в Челябинске превратилась в самое грязное время города.

В 2019 году на смену «магнитогорцам» – губернатору Дубровскому и мэрам Тефтелеву и Елистратову – пришли Алексей Текслер и Наталья Котова. Первый поручил существенно снизить количество технической соли при обработке улично-дорожной сети, вторая обещала за этим неукоснительно следить. Городские власти вместе с ГИБДД даже определили наиболее опасные участки, где без плавящих реагентов, ну, никак не обойтись, и обнародовали этот список. Он, кстати. до сих пор не изменился (см. здесь).

Подрядчики с уборкой улиц справляться тут же перестали, но горожане были не в обиде: наконец-то, город зимой стал белым. Правда, праздник чистоты длился недолго: уже через пару недель дороги снова начали заваливать солью. Власти делали вид, что не в курсе и показательно ругали подрядчиков. А прошлой зимой перестали играть и в несведущих: мэр Наталья Котова, по традиции ссылаясь на «просьбы трудящихся», велела сыпать реагенты не только на дороги, но и на тротуары и во дворы.

Этой же зимой подрядчики совсем вышли из-под контроля, и начали использовать соль, когда и где им захочется, не уведомляя об этом мэрию. По крайней мере, так в минувший понедельник представили ситуацию в администрации города. И решили разработать регламент, который позволял бы официально использовать реагенты не только на перекрестках и путепроводах.

Челябинцы возмутились: «Сколько можно издеваться над людьми? – обратился к губернатору Текслеру один из челябинских водителей автобусов. – С начал года прошло 17 дней – я помыл автобус 6 раз! Неужели вам нравится, когда вес город серый и все машины грязные? Услышьте нас: услышьте народ, услышьте водителей!»

Челябинец обратил внимание на то, что некоторые дороги вообще засыпают постоянно: «На Комсомольском проспекте лужи стоят, хоть минус 20 на улице, хоть минус 5. Хватит сыпать всю эту чушь на дорогу», – закончил свое обращение южноуралец.

Справка «Нового Дня»:

В странах со схожими климатическими условиями, например, в Скандинавии реагенты используются только на высокоскоростных и загруженных трассах. И только после тщательной очистки дороги от снега, чтобы избежать образования «каши» на проезжей части.

В Швеции для борьбы с гололедом в городе используют метод Торгейра Ваа. Мелкий песок в пропорции 7 к 3 смешивают с горячей водой и разбрызгивают на улицах. Такой обработки хватает на 3-7 дней с ежедневным трафиком около 1,5 тыс автомобилей.

На дорогах с меньшим трафиком допускается снежный накат, а дороги с интенсивным движением чистят до «черного асфальта» с помощью солевого раствора, концентрация которого зависит от температуры окружающего воздуха: если она ниже −7 С, то соль не применяют, а используют гранитную крошку. Весной эту крошку собирают пылесосами и используют для строительства и ремонта дорог.

В Финляндии жидкие реагенты применяют только на опасных участках дорог. Основным способом очистки дорог является уборка проезжей части двумя грузовиками с отвалами. Первый едет посередине дороги, второй подчищает остатки за первым, сгребая снег к обочине. Для борьбы с гололедом в стране, как и в Швеции, используют гранитную крошку. Для поддержания в проезжем состоянии центральных улиц Хельсинки используют теплотрассы, а на маленьких деревенских дорогах – песок.

В Канаде дороги засыпают солью только во время ледяных дождей. При стабильно минусовых температурах проезжую часть чистят механически.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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