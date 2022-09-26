Южноуральцев просят сообщать о нарушениях при мобилизации

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области предложила жителям сообщать о нарушениях при реализации указа о мобилизации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с понедельника, 26 сентября, южноуральский омбудсмен Юлия Сударенко и ее аппарат организовали прием жителей по вопросам частичной мобилизации. Об этом уполномоченный сообщила на своей официальной странице в социальных сетях.

«Если Вы столкнулись с нарушением законодательства о мобилизации, обращайтесь – с каждым случаем будем работать индивидуально!» – обратилась чиновница к южноуральцам.

Прием проходит с 08:30 до 17:30 без предварительной записи по адресу: Челябинск, ул. Цвиллинга, 51а.

Обратиться можно также по телефону: 8(351)737-15-41.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, подписав соответствующий указ. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов. Сколько среди них южноуральцев, не уточняется. Более того, Челябинская область – одна из двух регионов России, где до сих пор официально не опубликован приказ областного военного комиссара о мобилизации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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