В Челябинской области на М5 столкнулись четыре фуры. Есть погибшие

На мокрой трассе под Юрюзанью столкнулись четыре большегруза.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла во время дождя, обрушившегося на регион.
По данным ГИБДД, в воскресенье, 25 сентября, около 21:00 на автодороге М5 под Юрюзанью водитель грузового автомобиля МAN не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он столкнулся с большегрузом Volvo, следовавшим во встречном направлении.
Также в ДТП пострадали еще две фуры.
Водитель одного из автомобилей, попавших в аварию, погиб. По факту ДТП начата доследственная проверка.
Челябинск, Виктор Елисеев
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