Южный Урал накрывает снегом

Города и районы Челябинской области один за другим накрывает снегом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на смену ночному дождю в Челябинской области пришел снегопад. Об этом южноуральцы сообщают в социальных сетях.

По словам жителей региона, снег пришел сначала в северные районы области. Так, одними из первых о снегопаде рассказали жители Снежинска. Впрочем, достаточно быстро он добрался до центра региона. О первом снеге сообщают жители Кунашакского района, здесь он существенно затруднил движение по автодороге «Челябинск – Москва». «Аварий очень много, все шлепаются. По трассе в сторону Екатеринбурга ехать невозможно. Скорость около 60 километров в час», – рассказывают автомобилисты из-под Кунашака.

Ближе к часу дня снегопад регистрировался уже в Сосновском и Красноармейском районах. Уже в ближайшее время снег обрушится на Челябинск.

Напомним, власти областного центра уже заявили о необходимости применения противогололедных материалов на улицах города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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