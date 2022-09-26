Челябинск вылетел из четвертого десятка рейтинга зарплат

Челябинск ухудшил позиции в Рейтинге российских городов по уровню зарплат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новый годовой Рейтинг российских городов по уровню зарплат РИА «Новости» опубликовало сегодня, 26 сентября. В основу ранжирования положено соотношение заработной платы к стоимости фиксированного потребительского набора.

По данным исследования, Челябинск занял 42-е место в перечне 100 российских городов. По сравнению с 2021 годом заработная плата в столице Южного Урала выросла на 13,2% – до 47,6 тысячи рублей. На эту сумму можно приобрести 2,84 фиксированных потребительских набора продуктов и услуг в месяц. Несмотря на это, Челябинск потерял два места в рейтинге, оказавшись за пределами четвертого десятка.

Ощутимо лучше дела обстоят в Магнитогорске. Со средней заработной платой 50,6 тысячи рублей (+12,8%), Магнитка заняла 33-е место. Соотношение средней зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора составило 3,01.

Для сравнения, Екатеринбург занимает 19-е место. Заработная плата в столице УрФО выросла за год на 13,1% – до 60,4 тысячи рублей. Это позволяет приобрести 3,36 фиксированных набора.

В первую пятерку вошли Новый Уренгой – 129,5 тысячи рублей (+13,2%), Салехард – 115,5 тысячи рублей (+8,6%), Южно-Сахалинск – 110,8 тысячи рублей (+11,8%), Москва – 128,3 тысячи рублей (+13,4%), но лишь четвертое соотношение зарплаты к стоимости фиксированного потребительского набора, и Сургут – 94,2 тысячи рублей (+13%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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