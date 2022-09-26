В Троицке задержали директора колледжа

В Челябинской области задержали директора медицинского колледжа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 26 сентября, в Троицком медицинском колледже прошли обыски. После этого задержали руководителя образовательного учреждения, члена собрания депутатов Троицка Евгения Шишкина.

Обыски совместно проводили сотрудники регионального УФСБ и следственного управления СКР. Возбуждено уголовное дело. По данным одного из источников, речь может идти о превышении должностных полномочий.

Евгений Шишкин возглавляет Троицкий медицинский колледж с 2018 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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