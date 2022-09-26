Уральцев поймали на создании картеля на торгах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов

Челябинское УФАС России выявило картель на торгах на поставку запчастей для трамваев и троллейбусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС России, ведомство установило, что девять хозяйствующих субъектов из Челябинска и Екатеринбурга с 2019 по 2021 годы нарушали антимонопольное законодательство при участии в торгах на территории различных субъектов РФ.

Для заключения контрактов по максимальным ценам компании использовали различные антиконкурентные модели поведения: вальс-карусель (участники заранее распределяют торги, не менее двух из них подают заявки для обеспечения мнимой конкуренции, при отсутствии конкурентов минимальное ценовое предложение делает один из участников картеля), единственный поставщик, таран (устранение добросовестных участников путем демпинга начальной цены торгов).

Кроме того, участники картеля использовали единую инфраструктуру на торгах, подавали заявки с одних IP-адресов, использовали одни и те же номера телефонов, а также осуществляли свою деятельность по адресу одного из участников сговора.

Общий доход участников антиконкурентного соглашения составил 32,7 миллиона рублей.

За нарушение требований закона о защите конкуренции участники картеля будут привлечены к административной ответственности (юридическим лицам грозит штраф в размере до 15% от полученной в результате заключения антиконкурентного соглашения выручки).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»