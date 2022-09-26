На границе с Казахстаном начали выдавать повестки в военкомат

В Челябинской области на границе с Казахстаном начали выдавать повестки в военкомат.

Как уже сообщал «Новый День», вчера в России были зафиксированы первые случаи отказа в выезде за пределы страны: пограничники сослались на статью 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

Сегодня подобных сообщений стало гораздо больше. «У пограничников есть списки лиц, подлежащих призыву. В случае, если человек из этого списка прибывает на границу, его задерживают до прибытия сотрудника близлежащего военкомата, который вручит повестку – вне зависимости от того, из какого города прибыл человек», – пишет 74.ru со ссылкой на правительство региона.

«Тем, кто подлежит мобилизации, запрещено покидать место проживания», – поясняют в пограничном управлении ФСБ по Челябинской области.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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