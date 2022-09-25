В России начали фиксировать случаи отказа в выезде из страны мужчинам

В России начали фиксировать случаи отказа в выезде из страны мужчинам призывного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня из аэропорта Внуково не смог вылететь в Анаталью 32-летний мужчина. Он еще в августе купил туристическую путевку для всей семьи. В армии он не служил, окончил военную кафедру, повестку явиться в военкомат в рамках частичной мобилизации, по его словам, не получал. Больше с этого рейса никого не сняли.

«В бумаге, которую вручили мужчине сотрудники Погранслужбы, указано, что выезд запрещен на основании статьи 21 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». За разъяснениями мужчине рекомендовали обратиться в военкомат, – пишет портал TurDom со ссылкой на турагента, отправлявшего в Анаталью группу, в которой должен был лететь мужчина. – Второй пункт упомянутого выше закона гласит: «Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас».

Аналогичная история произошла и с мужчиной, пытавшимся выехать в Казахстан.

До сегодняшнего дня о случаях отказа в выезде мужчинам не сообщалось: на границе у выезжающих проверяли документы и спрашивали о цели поездки.

«Судя по комментариям представителей турагентств, запрет на выезд и сейчас применяется избирательно», – отмечает TurDom.

Москва, Анастасия Палей

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