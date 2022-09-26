«Металлург» продлил победную серию до семи матчей

Магнитогорский «Металлург» обыграл дома минское «Динамо» – 4:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первом периоде хозяева с самого начала завладели инициативой. Уже на четвертой минуте матча Филипп Майе с подачи Брендана Лайпсика открывает счет – 1:0.

Господствовали магнитогорцы и на протяжении всего периода, почти вдвое перебросав гостей. Но счет на табло до перерыва так и не изменился.

Во втором игровом отрезке динамовцы стали намного активнее. По броскам, в том числе в створ ворот, преимущество в периоде было на стороне минчан. Но в заброшенную шайбу оно так и не преобразовалось. Зато «Магнитка» отметилась еще двумя заброшенными шайбами. На 30-й минуте встречи Никита Коростелев реализовал большинство – 2:0. На 32-й минуте Андрей Чибисов увеличил отрыв до трех шайб. С этим счетом клубы ушли на второй перерыв.

В третьем периоде гостям удалось отквитать одну шайбу: на 49-й минуте матча Райан Спунер наконец-то пробил голкипера «Металлурга» – 1:3.

Еще одну попытку догнать «Магнитку» динамовцы предприняли в конце встречи, заменив вратаря на шестого полевого игрока. Но магнитогорец Егор Коробкин снял все вопросы, поразив пустые ворота – 4:1, «Металлург» продляет победную серию до семи матчей.

В пятницу, 30 сентября, магнитогорский клуб принимает на домашней арене «Нефтехимик».

Челябинск, Виктор Елисеев

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