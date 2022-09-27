В Челябинске автобус с пассажирами оказался в плену водной стихии

В Челябинске автобус с пассажирами заглох посреди затопленной улицы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы на водных объектах Челябинска, инцидент произошел в понедельник, 26 сентября.

После многочасового дождя некоторые улицы областного центра превратились в настоящие реки. Застрявшим в одной из них челябинцам и понадобилась помощь водных спасателей.

Под железнодорожным мостом на улице Валдайской в Калининском районе заглох автобус с пассажирами. Самостоятельно покинуть транспорт 25 горожан и водитель не могли: машина ушла под воду примерно наполовину.

«При помощи буксировочного троса зацепили автобус к автомобилю «Урал» и отбуксировали на возвышенность. Пассажиров эвакуировали. Медицинская помощь никому не потребовалась», – сообщают спасатели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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