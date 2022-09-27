В челябинском зоопарке олень отказался от любимого развлечения

Марал Горыныч удивил сотрудников челябинского зоопарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», животное проявило удивившее зоологов упрямство, когда ему предложили окунуться в организованную прямо посреди вольера «купалку». Об этом сотрудники челябинского зоопарка рассказали в телеграм-канале учреждения.

«Решили мы недавно побаловать нашего марала грязевой ванной, он их охотно принимает время от времени. Но в этот раз не захотел Горыныч ударять мордой и другими частями тела в грязь, с благородством оленя обходя импровизированную купалку стороной. Как только зоологи его не уговаривали: и игрушки в ванну принесли, и веники березовые положили, а он в отказ», – недоумевают южноуральцы.

В итоге импровизированный водоем по назначению использовали только голуби.

Челябинск, Виктор Елисеев

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