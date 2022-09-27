35 муниципалитетов Южного Урала начали подключать отопление

В 35 территориях Челябинской области коммунальщики начали включать отопление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, на вторник, 27 сентября, приняты распоряжения о начале отопительного сезона в 37 муниципалитетах.

«В 35 муниципалитетах на сегодняшний день поэтапно подключается отопление, – заверили в областном правительстве. – На утро 27 сентября в Челябинской области запущено отопление в 19,8% жилого фонда и 52% социальных учреждений».

Напомним, с началом недели на Южном Урале резко ухудшились погодные условия. Температура воздуха ночью опустилась ниже нулевой отметки. В понедельник, 26 сентября, в большинстве городов и районов области прошел снег.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»