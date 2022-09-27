Магнитогорский городской избирком – все

В Магнитогорске ликвидировали городскую избирательную комиссию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение приняло сегодня, 27 сентября, Магнитогорское городское собрание депутатов.

Изменения в Устав Магнитогорска привели документ в соответствие с преобразившимся федеральным законодательством, исключившим из системы избирательных комиссий муниципальный уровень. Соответствующие полномочия теперь переданы территориальным и участковым избиркомам.

Магнитогорская городская избирательная комиссия была сформирована в 2008 году. С 2015 года ее возглавлял Михаил Маев.

По решению областного избиркома, теперь полномочия горизбиркома будет выполнять территориальная избирательная комиссия Ленинского района Магнитогорска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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