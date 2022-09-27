После схода 11 вагонов на Южном Урале возбудили уголовное дело

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту схода с рельсов одиннадцати грузовых вагонов поезда.

Напомним, днем 21 августа при производстве маневровой работы на 28 пути необщего пользования предприятия ООО «Ресурс» состав наехал на упор тупиковой призмы, в результате чего 11 груженных вагонов сошли с рельсов. Кроме того, была повреждена конструкция складского здания. Пострадавших и угрозы экологической безопасности в результате инцидента не было.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, по факту схода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

По версии следствия, в результате происшествия арендатору вагона причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 1 миллиона рублей.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, назначена экспертиза.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»